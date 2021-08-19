На Кіровоградщині власниками сучасних ID-карток стало понад 158 тисяч осіб

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У 2016 році законодавчо впроваджено оформлення паспорта громадянина України у формі картки, з 2018 році можливість замінити старий паспорт-книжку на ID-картку отримали усі громадяни. За цей час на Кіровоградщині власниками сучасного паспорта стали 158 122 особи. Щороку кількість громадян, які віддали перевагу паспорту-картці, зростала в середньому до 20%.

Сьогодні це зручний та безпечний документ – захист від підробки ID-картці надає безконтактний електронний чіп.

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Процедура оформлення ID-картки доволі проста і не затратна по часу. Для початку варто зареєструватись в електронній черзі на сайті ДМС та обрати день і час відвідування підрозділу Управління Державної міграційної служби у Кіровоградській області. Звернутись можна до 24 підрозділів у районах та Управління ДМС. При собі необхідно мати паспорт-книжку, реєстраційний номер облікової картки платника податків та квитанцію про сплату адміністративного збору. До речі, ідентифікаційний код вноситься на зворот паспорта. А громадянам, що оформлюють ID-картку вперше по досягненню 14 років можна оформити паспорт та номер картки платника податків одночасно. Перший паспорт громадянина України отримується безкоштовно.

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До отримання готового документа необхідно зачекати до 10 або 20 робочих днів. А далі можна авторизуватись в застосунку “Дія”, адже паспорт-книжечку додати не можливо. Також 18-річні громадяни до чіпу ID-картки за бажанням можуть внести кваліфікований електронний підпис, що розширює можливості користуватися різноманітними електронними сервісами державних органів, отримувати адміністративні і банківські послуги, відкривати та вести бізнес тощо, не виходячи з дому.

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