На Кіровоградщині власниками сучасних ID-карток стало понад 158 тисяч осіб

У 2016 році законодавчо впроваджено оформлення паспорта громадянина України у формі картки, з 2018 році можливість замінити старий паспорт-книжку на ID-картку отримали усі громадяни. За цей час на Кіровоградщині власниками сучасного паспорта стали 158 122 особи. Щороку кількість громадян, які віддали перевагу паспорту-картці, зростала в середньому до 20%.

Сьогодні це зручний та безпечний документ – захист від підробки ID-картці надає безконтактний електронний чіп.

Процедура оформлення ID-картки доволі проста і не затратна по часу. Для початку варто зареєструватись в електронній черзі на сайті ДМС та обрати день і час відвідування підрозділу Управління Державної міграційної служби у Кіровоградській області. Звернутись можна до 24 підрозділів у районах та Управління ДМС. При собі необхідно мати паспорт-книжку, реєстраційний номер облікової картки платника податків та квитанцію про сплату адміністративного збору. До речі, ідентифікаційний код вноситься на зворот паспорта. А громадянам, що оформлюють ID-картку вперше по досягненню 14 років можна оформити паспорт та номер картки платника податків одночасно. Перший паспорт громадянина України отримується безкоштовно.

До отримання готового документа необхідно зачекати до 10 або 20 робочих днів. А далі можна авторизуватись в застосунку “Дія”, адже паспорт-книжечку додати не можливо. Також 18-річні громадяни до чіпу ID-картки за бажанням можуть внести кваліфікований електронний підпис, що розширює можливості користуватися різноманітними електронними сервісами державних органів, отримувати адміністративні і банківські послуги, відкривати та вести бізнес тощо, не виходячи з дому.