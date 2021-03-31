На Кіровоградщині впроваджують пілотний проєкт «Зробимо житло безпечним»

Днями, у режимі відеоконференції відбулася нарада з представниками Департаменту поліції охорони Нацполіції України за участі начальника ГУНП в області Романа Козьякова та начальника управління поліції охорони в Кіровоградській області Андрія Отцова. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу поліцейських області.

Поліцейські обговорили питання важливості захисту житла громадян, зокрема, й те, що 01 квітня 2021 року з ініціативи керівництва Нацполіції України розпочинається впровадження на території Кіровоградщини пілотного проєкту «Зробимо житло безпечним».

Мета проєкту – забезпечити збереження особистого майна громадян від протиправних посягань.