На Кіровоградщині всі учасники ЗНО складатимуть іспити з української мови та літератури

На ЗНО з української мови та літератури зареєструвалися 7806 випускників з Кіровоградщини. Предмет «Українська мова і література» складатимуть 5006 охочих, предмет «Українська мова» – 2800. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

“Відтак маємо 100% реєстрацію охочих складати українську мову та літературу», – йдеться у повідомленні.

У цьому році Міністерство освіти вперше розмежував предмет «Українська мова і література» на «Українська мова і література» та «Українська мова».

«Якщо випускник планує вступати до вишу на профільну спеціальність, йому необхідно скласти ЗНО з предмета «Українська мова і література». Якщо мова йде, наприклад, про технічну спеціальність, де знання з літератури не є профільними, випускник обирає предмет «Українська мова», – пояснила директорка департаменту.

Зазначається, що серед випускників зросла кількість охочих пройти тестування з математики, біології, історії, географії та англійської.