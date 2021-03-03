На Кіровоградщині втілюють в життя 15 проєктів за програмою «Велике будівництво»

Минулого року, у рамках програми Президента України «Велике будівництво» на Кіровоградщині розпочали будівництво та реконструкцію 15 об’єктів у галузях освіти, охорони здоров’я та спорту. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

«З-поміж інших проєктів, нагадаю, наразі ми продовжуємо будівництво шести приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров’я області, а також завершуємо реалізацію 8 проєктів у галузі освіти. Водночас на фінішній прямій реконструкція обласної спеціалізованої дитячо-юнацької школи олімпійського резерву-2», – йдеться у повідомленні.

Загалом, кошти державних інвестицій програми складають майже 150 мільйонів гривень.

Як повідомлялось раніше, Кіровоградщина – одна з трьох областей, яка у рамках державної програми стовідсотково виконала завдання з будівництва сільських амбулаторій на селі.