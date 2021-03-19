На Кіровоградщині викрили держслужбовців, які “на замовлення” надавали секретну інформацію

СБУ блокували схему несанкціонованого втручання у бази даних правоохоронних і контролюючих органів у Кіровоградській області, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на СБН.
Під час проведення спецоперації оперативники спецслужби виявили причетність до цієї організації співробітників правоохоронних та контролюючих структур, які входили до міжрегіональної групи і систематично «знімали» інформацію з баз даних підрозділів МВС, Державної міграційної, податкової та прикордонної служб. Викрадену інформацію з обмеженим доступом зловмисники реалізовували замовникам.
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Триває досудове слідство. Встановлюються всі особи, причетні до організації незаконної схеми.