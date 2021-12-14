На Кіровоградщині викрили ділків, які “по-крупному” збували контрафактні цигарки

Прокуратура Кіровоградщини заблокувала збут контрафактних тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку на території області, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

У ході досудового розслідування було встановлено причетність трьох місцевих мешканці, які реалізовували товар оптовими партіями, та через власні точки роздрібної торгівлі на території обласного центру та за його межами.

Під час обшуку помешкань та складських приміщень підозрюваних було виявлено та вилучено грошові кошти, отримані від протиправної діяльності у сумі понад 1 млн гривень; 58500 пачок контрафактних тютюнових виробів загальною вартістю близько 1 млн гривень; 750 кг тютюну; знаряддя для виготовлення тютюнових виробів; «чорну» бухгалтерію та записи щодо проведення протиправної діяльності.

Розслідування триває.

Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.