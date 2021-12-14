На Кіровоградщині викрили ділків, які “по-крупному” збували контрафактні цигарки

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Прокуратура Кіровоградщини заблокувала збут контрафактних тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку на території області, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

У ході досудового розслідування було встановлено причетність трьох місцевих мешканці, які реалізовували товар оптовими партіями, та через власні точки роздрібної торгівлі на території обласного центру та за його межами.

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Під час обшуку помешкань та складських приміщень підозрюваних було виявлено та вилучено грошові кошти, отримані від протиправної діяльності у сумі понад 1 млн гривень; 58500 пачок контрафактних тютюнових виробів загальною вартістю близько 1 млн гривень; 750 кг тютюну; знаряддя для виготовлення тютюнових виробів; «чорну» бухгалтерію та записи щодо проведення протиправної діяльності.

Розслідування триває.

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Примітка, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

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