На Кіровоградщині вилучено три тонни підробленого алкоголю, що реалізувався у магазинах області

Прокуратура Кіровоградщини викрила незаконну діяльність групи осіб із виготовлення та реалізації алкогольних напоїв із підробленими марками акцизного податку. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

За даними слідства, житель обласного центру організував на території області незаконневиготовлення та реалізацію алкогольних напоїв із підробленими марками акцизного податку. Горілку реалізовував через продуктові магазини області.

Під час обшуку було вилучено близько 3 тонн алкогольних напоїв.

Наразі триває слідство.

