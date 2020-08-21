На Кіровоградщині вилучили підакцизної продукції на 20 мільйонів гривень

На Кіровоградщині протягом року з нелегального обігу вилучено підакцизної продукції на 20 мільйонів гривень, повідомляє «Голос Громади» на сайт ДФС області.

Протягом року вилучено з незаконного обігу: 3 156 літрів спирту, 2 704 літрів незаконно виготовлених горілчаних напоїв та понад 25 тис пачок тютюнових виробів в асортименті без марок акцизного податку України.

За фактами незаконного виробництва та обігу підакцизних товарів до ЄРДР внесли 8 кримінальних проваджень за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України, у тому числі 3 за фактами незаконного виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини, що становлять загрозу для життя та здоров’я громадян.

Крім того, протягом звітного періоду вже завершили розслідування та направили до суду 12 кримінальних провадження даної категорії, у тому числі 2 кримінальних провадження відносно учасників організованих злочинних груп.