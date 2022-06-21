На Кіровоградщині виявили африканську чуму свиней

Фахівці ГУ Держпродспоживслужби в Кіровоградській області зафіксували випадок африканської чуми в особистому підсобному господарстві в с. Івано-Благодатне Кропивницького району. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на інформацію відомства.

На місці загибелі 11-місячного кабана вагою близько 80-90 кг ветеринари провели епізоотичне розслідування. Для встановлення причини загибелі було відібрано біологічний матеріал для лабораторного дослідження.

Результати вказали на діагноз африканська чума свиней.

Відповідно до вимог чинної інструкції труп тварини було спалено, місце спалення продезінфіковано.

Наразі проводяться заходи з локалізації, ліквідації та недопущення поширення інфекції.