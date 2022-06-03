На Кіровоградщині виявили кліща зі збудником інфекційного трансмісивного захворювання

Фахівці лабораторії особливо-небезпечних інфекцій відділу дослідження біологічних факторів з початку року проводили лабораторні дослідження зібраних кліщів, повідомляє “Голос Громади”.

” — 466 екземплярів кліщів зібрали на території області, з них 92 з позитивним результатом – інфіковані збудником бореліозу;

— 140 екземплярів кліщів дослідили від мешканців Кіровоградщини, які звернулися до лікарів за медичною допомогою через укуси кліщів, з них 3 екземпляри інфіковані збудником бореліозу, виявлено Borrelia burgdorferi” – повідомляють у відомстві.

Минулого тижня досліджено 35 екземплярів кліщів (від людей), з них 1 екземпляр інфікований збудником бореліозу, виявлено Borrelia burgdorferi.

Джерело: Кіровоградський обласний центр контролю та профілактики хвороб.