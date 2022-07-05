На Кіровоградщині виявили майже 50 гектар карантинних рослин

В Україні, зокрема у Кіровоградській області проводять фітосанітарний моніторинг сільськогосподарських і лісових угідь, місць зберігання і переробки рослин та рослинної продукції, пунктів карантину рослин і прилеглої до них території. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на інформацію фахівців.

Впродовж першого місяця літа під час проведення моніторингу та інвентаризації старих вогнищ карантинних організмів державні фітосанітарні інспектори виявили на Кіровоградщині повитицю польову (Cuscuta campestris Junk.) – на площі 2,4 га та амброзію полинолисту (Ambrosia artemisiifolia L.) – на площі 45 га.

«Актами обстеження на встановлення фітосанітарного стану та висновками фітосанітарної експертизи засвідчено факти виявлення даних карантинних організмів, видані розпорядження на застосування фітосанітарних заходів для їхнього знищення, а також визначено порядок переміщення об’єктів регулювання в карантинних зонах та за їх межі», – йдеться в повідомленні.