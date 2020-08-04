На Кіровоградщині виявили перші порушення полювання на пернатих

Перші порушення під час відкриття полювання на пернату дичину, який стартував 1 серпня, виявили лісівники обласного управління лісового та мисливського господарства, повідомляє «Голос Громади» на сайт відомства.

У ході рейдових перевірок тільки протягом минулих вихідних виявили 11 випадків порушень правил полювання. Йдеться про відсутність переліку документів, які при собі повинен мати кожен мисливець.

Також зафіксували випадки застосування забороненої зброї та використання недопустимих методів полювання.

Загалом протягом вихідних було проведено 42 рейди.