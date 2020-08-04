На Кіровоградщині виявили перші порушення полювання на пернатих

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Перші порушення під час відкриття полювання на пернату дичину, який стартував 1 серпня, виявили  лісівники обласного управління лісового та мисливського господарства, повідомляє «Голос Громади» на сайт відомства.

У ході рейдових перевірок тільки протягом минулих вихідних виявили 11 випадків порушень правил полювання. Йдеться про відсутність переліку документів, які при собі повинен мати кожен мисливець.

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Також зафіксували випадки застосування забороненої зброї та використання недопустимих методів полювання.

Загалом протягом вихідних було проведено 42 рейди.

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