На Кіровоградщині виявили понад 90 кг неякісних ковбас

Під час планової перевірки магазину ковбасних та молочних виробів у Кіровоградській області було виявлено неякісну продукцію, повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Держпродспоживслужби у Кіровоградській області.

Небезпечні у м. Кропивницький фахівці Кропивницького міського управління Держпродспоживслужби області виявили порушення вимог законодавства в сфері безпечності харчових продуктів.

У продуктовому магазині м.Кропивницький реалізовували ковбасну продукцію (салямі, ковбаси напівкопчені, корейку копчено-варену, буженину копчену, балик варено-копчений) загальною вагою 83,2 кг та молоковмісну продукцію загальною вагою 10 кг. Маркування зазначених продуктів харчування не відповідало вимогам законодавства.

На фізичну особу-підприємця було накладено штраф у розмірі 14 126 гривень.