На Кіровоградщині є перші випадки смертей на водоймах з початку літа

Рятувальники Кіровоградщини застерігає від необережної поведінки під час відпочинку на водоймах й проводить бесіди з громадянами, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на інформацію відомства.

“На жаль, літній період вже відкрив негативну статистику загибелі громадян на воді: двоє чоловіків були виявлені без ознак життя у водоймах області. Перший випадок стався 2 червня на затопленому кар’єрі Катеринівської СТГ (Катеринівський пляж), загиблий – 1954 р.н., другий випадок стався 5 червня на р. Інгул м. Кропивницький (Новомиколаївський пляж), загиблий – 2005 р.н.” – йдеться у повідомленні.

НАГАДУЄМО прості правила, що збережуть життя:

❗️відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;

❗️уникайте купання в незнайомих місцях;

❗️не запливайте далеко та не плавайте наодинці, особливо якщо ви не впевнені у своїх силах;

❗️не заходьте у воду в стані алкогольного сп’яніння;

❗️плавайте у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3-5 хвилин.

Нагадаємо, що на території Олександрійської громади діє заборона купання на пляжах у період воєнного часу.