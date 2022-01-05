На Кіровоградщині є потреба у менеджерах

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині затребувані менеджери.

Станом на 05 січня у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1599 вакантних посад. Наразі підприємства області потребують 8 фахівців за професією:

менеджер (управитель) – 1 вакансія;

менеджер (управитель) з логістики – 1 вакансія;

менеджер (управитель) з персоналу – 3 вакансії;

менеджер (управитель) з транспортно-експедиторської діяльності – 1 вакансія;

менеджер (управитель) з туризму – 1 вакансія;

менеджер (управитель) із збуту – 1 вакансія.

Роботодавці області готові платити менеджерам від 6 500 до 10 000 гривень. Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня, категорії працівника, стажу роботи тощо.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.