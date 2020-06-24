На Кіровоградщині є вакантними близько 10 вакансій для держслужбовців

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба у спеціалістах державної служби.

Роботодавці області потребують 8 спеціалістів державної служби (місцевого самоврядування) різних рангів та рівнів посад. Зокрема, їх готові взяти на роботу Фінансове управління Олександрійської районної державної адміністрації Кіровоградської області, Знам’янська райдержадміністрація, Управління соціального захисту населення Добровеличківської районної державної адміністрації, Управління містобудування та архітектури міської ради міста Кропивницького та ін.

Своїм підлеглим роботодавці Кіровоградщини готові платити від «мінімалки» (4723 грн) до 7475 гривень. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до посади, стажу роботи, категорією посади державної служби та необхідним рівнем освіти.

Наприклад, в одному з управлінь Міської ради міста Кропивницького потрібні завідувач сектору та спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування). Обидві вакансії призначені для кандидатів з освітою інженерно-технічного спрямування. Конкурс оголошено. Прийом документів на конкурс триває до 04.07.2020р.

Один з відділів Виконавчого комітету Знам’янської міської ради потребує бухгалтера по нарахуванню заробітної плати, а один з відділів Долинської районної державної адміністрації запрошує на роботу директора (начальника, іншого керівника) підприємства, завідувача відділу та методиста. До одного з управлінь Добровеличківської районної державної адміністрації та одного з секторів Олександрівської районної державної адміністрації потрібні економісти.

Також потребують спеціалістів державної служби (місцевого самоврядування) Головне управління Держгеокадастру у Кіровоградській області та Управління соціального захисту населення Устинівської районної державної адміністрації. Установам потрібні головний спеціаліст відділу роботи з персоналом територіальних структурних підрозділів управління персоналом та головний спеціаліст відділу з питань обслуговування інвалідів, ветеранів війни та праці відповідно.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.