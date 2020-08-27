На Кіровоградщині посилять контроль за оформленням трудових відносин із працівниками

Передбачена кримінальна, адміністративна та фінансова відповідальність за порушення законодавства про працю, повідомляє «Голос Громади» на Facebook-сторінку Пенсійного фонду.

Інспектор праці може прийти без попередження в будь-який час.Інспектор праці має показати службове посвідчення, а також за вимогою – копію направлення на проведення інспекційного відвідування. Перевірка може проходити на місці або дистанційно. Максимальний термін перевірки – до 10 днів.

За даними Держслужби праці, існують 11 підстав для проведення інспекційних перевірок дотримання законодавства в цій сфері:

– за зверненням працівника про порушення законодавства про працю;

– за зверненням фізособи про порушення правил оформлення трудових відносин;

– за рішенням керівника Держслужби праці після аналізу інформації з ЗМІ та інших джерел;

– за рішенням суду;

– за повідомленням посадових осіб органів державного нагляду, правоохоронних органів;

– за інформацією Держстату, Державної податкової служби, Пенсійного фонду;

– за інформацією профспілкових органів про порушення прав працівників;

– за дорученням прем’єр-міністра України;

– за зверненням уповноваженого Верховної Ради з прав людини;

– за запитом народного депутата;

– в разі невиконання вимог припису.

Інспектор має вільний доступ до будь-яких виробничих, службових та адміністративних приміщень.

Інспектор може перевіряти будь-які документи щодо працівників – наодинці або в присутності свідків спілкуватися з керівником та працівниками. Під час інспекційного відвідування дозволяється робити фото, відео або аудіо, залучати правоохоронні органи.

Кого відвідають у першу чергу?

У першу чергу заходи контролю буде проведено у тих роботодавців, які мають високі ризики використання найманої праці без укладення трудових договорів. Виявлення таких роботодавців здійснюється шляхом аналізу інформації, наявної у різних органів державної влади та місцевого самоврядування.

Відповідальність: чинне законодавство передбачає кримінальну, адміністративну та фінансову відповідальність за порушення законодавства про працю в частині оформлення трудових відносин із найманими працівниками.

Кримінальна відповідальність: штраф від 34 до 85 тис. грн., позбавлення права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, виправні роботи на строк до двох років, арешт до 6 місяців.

Адміністративна відповідальність: штраф від 8,5 до 34 тис. грн.

Фінансова відповідальність: штраф від 47,2 тис. грн. до 141,7 тис. грн.