На Кіровоградщині посилять контроль за оформленням трудових відносин із працівниками

Передбачена кримінальна, адміністративна та фінансова відповідальність за порушення законодавства про працю, повідомляє «Голос Громади» на Facebook-сторінку Пенсійного фонду.
Інспектор праці може прийти без попередження в будь-який час.Інспектор праці має показати службове посвідчення, а також за вимогою – копію направлення на проведення інспекційного відвідування. Перевірка може проходити на місці або дистанційно. Максимальний термін перевірки – до 10 днів.
За даними Держслужби праці, існують 11 підстав для проведення інспекційних перевірок дотримання законодавства в цій сфері:
– за зверненням працівника про порушення законодавства про працю;
– за зверненням фізособи про порушення правил оформлення трудових відносин;
– за рішенням керівника Держслужби праці після аналізу інформації з ЗМІ та інших джерел;
– за рішенням суду;
– за повідомленням посадових осіб органів державного нагляду, правоохоронних органів;
– за інформацією Держстату, Державної податкової служби, Пенсійного фонду;
– за інформацією профспілкових органів про порушення прав працівників;
– за дорученням прем’єр-міністра України;
– за зверненням уповноваженого Верховної Ради з прав людини;
– за запитом народного депутата;
– в разі невиконання вимог припису.
Інспектор має вільний доступ до будь-яких виробничих, службових та адміністративних приміщень.
Інспектор може перевіряти будь-які документи щодо працівників – наодинці або в присутності свідків спілкуватися з керівником та працівниками. Під час інспекційного відвідування дозволяється робити фото, відео або аудіо, залучати правоохоронні органи.
Кого відвідають у першу чергу?
У першу чергу заходи контролю буде проведено у тих роботодавців, які мають високі ризики використання найманої праці без укладення трудових договорів. Виявлення таких роботодавців здійснюється шляхом аналізу інформації, наявної у різних органів державної влади та місцевого самоврядування.
Відповідальність: чинне законодавство передбачає кримінальну, адміністративну та фінансову відповідальність за порушення законодавства про працю в частині оформлення трудових відносин із найманими працівниками.
Кримінальна відповідальність: штраф від 34 до 85 тис. грн., позбавлення права займати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до п’яти років, виправні роботи на строк до двох років, арешт до 6 місяців.
Адміністративна відповідальність: штраф від 8,5 до 34 тис. грн.
Фінансова відповідальність: штраф від 47,2 тис. грн. до 141,7 тис. грн.