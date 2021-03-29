На Кіровоградщині з незаконного обігу вилучено палива на 16 мільйонів гривень

На початку року на Кіровоградщині було проведено понад 100 перевірок автозаправних станцій. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

«Правоохоронці виявили 241 порушення законодавства, відкрили 2 кримінальні провадження, винесли 42 приписи та вилучили 1531,8 тонн пального на 16 мільйонів гривень. Порушникам законодавства нарахували штрафних і фінансових санкцій на суму 1,3 мільйона гривень», – йдеться у повідомленні.

«Також 20 березня працівники управління стратегічних розслідувань в області припинили на території міста Олександрії діяльність чотирьох АЗС власник, на яких здійснювалася реалізація паливно-мастильних матеріалів без відповідної ліцензії. На даний час розглядається питання про демонтаж обладнання на цих об’єктах», – додається у тексті.