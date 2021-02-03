На Кіровоградщині заборонили продаж деяких позицій непродовольчих товарів

Через ризик для життя та здоров’я людей у Кіровоградській області заборонили реалізувати небезпечні непродовольчі товари. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на сайт Держпродспоживслужби Кіровоградщини.

Дослідження довели небезпечність електрочайника ТМ «DELFA» (модель DKC-18D, серійний номер №18D 2902204859, виробництва «Zhongshan Qiuge Electrical Appliance Co. Ltd», Китай), світлову гірлянду «Зірочка з цоколем» (арт. 43232, ш/к 2900000432321, виробництво Китай) та рідину «TEXTILЕ CLEANER», 700 ml не відповідає вимогам.

Відповідно до результатів лабораторних експертиз зазначену продукцію було визнано такою, що відноситься до серйозного рівня загрози для життя і здоров’я людини, а саме: може спричинити хімічний опік гортані, трахеї і легень; електричний опік зап’ястка та кисті II ступеня; ураження струмом; а також спричинити пожежу, отруєння хімічними парами через дихальні шляхи; отруєння хімічними речовинами, які потрапили на шкіру або слизові тощо.