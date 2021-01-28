На Кіровоградщині запрацювала новозбудована киснева станція

В Кіровоградському обласному госпіталі запрацювала новозбудована киснева станція, роботу якої вчора проревізували перші керівники області. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

Загальна місткість резервуарів кисневої станції становить 4 тони рідкого кисню.

«Трохи більше, ніж за місяць нам вдалося побудувати кисневу станцію, яка забезпечить повноцінну подачу кисню до палат, відведених зараз під лікування коронавірусу. А коли епідемія закінчиться, кисень знадобиться пацієнтам із серцево-судинними хворобами, нирковою недостатністю і таке інше. Тобто станція – це інвестиція у медицину на десятиліття. Дякую і головному лікарю і підрядникам, які злагоджено відпрацювали завдання президента», – сказав голова області Андрій Назаренко.

Будівництво та роботи з реконструкції обійшлися в 7,4 мільйона державних коштів.