На Кіровоградщині запрацювала новозбудована киснева станція

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В Кіровоградському обласному госпіталі запрацювала новозбудована киснева станція, роботу якої вчора проревізували перші керівники області. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

Загальна місткість резервуарів кисневої станції становить 4 тони рідкого кисню.

«Трохи більше, ніж за місяць нам вдалося побудувати кисневу станцію, яка забезпечить повноцінну подачу кисню до палат, відведених зараз під лікування коронавірусу. А коли епідемія закінчиться, кисень знадобиться пацієнтам із серцево-судинними хворобами, нирковою недостатністю і таке інше. Тобто станція – це інвестиція у медицину на десятиліття. Дякую і головному лікарю і підрядникам, які злагоджено відпрацювали завдання президента», – сказав голова області Андрій Назаренко.

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Будівництво та роботи з реконструкції обійшлися в 7,4 мільйона державних коштів.

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