На Кіровоградщині запроваджується нова екологічна ініціатива «Угода мерів»

Кіровоградська ОДА закликає долучитися до Еко-ініціативи голів громад Кіровоградщини. Повідомляє «Голос Громади» посилаючись на сайт Кіровоградської обласної державної адміністрації.

Наразі, до «Угоди мерів» долучилися очільники Кропивницького, Олександрії, Світловодська та Смоліного.

«Результатом системної роботи підписантів Угоди стане не тільки заощадження енергії, а й надання екологічно чистих і фінансово доступних енергетичних послуг, створення постійних робочих місць, підвищення фінансової та соціальної стабільності, підвищення економічної конкурентоспроможності за рахунок розвитку бізнесу й інновацій, а також, поліпшення якості суспільних послуг та інфраструктури»,- зазначив перший заступник голови ОДА Валерій Жалдак.

Угода мерів – це ініціатива Європейської Комісії, яка має на меті об’єднати місцеві органи влади задля спільної боротьби з глобальним потеплінням.

Підписанти Угоди беруть на себе добровільні зобов’язання зменшити викиди CO2 мінімум на 40%, шляхом запровадження в себе енергоощадних заходів та поширення використання поновлюваних джерел енергії.