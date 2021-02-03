На Кіровоградщині зареєстровано 19 вакансій із заробітною платою понад 20000 гривень

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості області, станом на 01 лютого 2021 року становила 1131 одиницю.
Середній розмір запропонованої заробітної плати у вакансіях становить 7781 гривню.
За розмірами запропонованої заробітної плати вакансії розподілилися так:
- менше за мінімальну заробітну плату (неповна зайнятість) – 46 одиниць;
- з мінімальною заробітною платою – 426 одиниць;
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від 6000 до 8000 грн – 280 одиниці;
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від 8000 до 10000 грн – 164 одиниця;
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від 10000 до 15000 грн – 174 одиниці;
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від 15000 до 20000 грн – 22 одиниці;
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понад 20000 грн – 19 одиниць.