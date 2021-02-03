На Кіровоградщині зареєстровано 19 вакансій із заробітною платою понад 20000 гривень

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Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості області, станом на 01 лютого 2021 року становила 1131 одиницю.

Середній розмір запропонованої заробітної плати у вакансіях становить 7781 гривню.

За розмірами запропонованої заробітної плати вакансії розподілилися так:

  • менше за мінімальну заробітну плату (неповна зайнятість) – 46 одиниць;
  • з мінімальною заробітною платою – 426 одиниць;

  • від 6000 до 8000 грн – 280 одиниці;

  • від 8000 до 10000 грн – 164 одиниця;

  • від 10000 до 15000 грн – 174 одиниці;

  • від 15000 до 20000 грн – 22 одиниці;

  • понад 20000 грн – 19 одиниць.

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