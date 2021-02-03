На Кіровоградщині зареєстровано 19 вакансій із заробітною платою понад 20000 гривень

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості області, станом на 01 лютого 2021 року становила 1131 одиницю.

Середній розмір запропонованої заробітної плати у вакансіях становить 7781 гривню.

За розмірами запропонованої заробітної плати вакансії розподілилися так: