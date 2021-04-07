На Кіровоградщині зареєстровано 22 вакансії із заробітною платою понад 20000 гривень

0

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості області, станом на 06 квітня 2021 року становила 1941 одиницю.

Середній розмір запропонованої заробітної плати у вакансіях становить 7938 гривень.

За розмірами запропонованої заробітної плати вакансії розподілилися так:

  • менше за мінімальну заробітну плату (неповна зайнятість) – 43 одиниці;
  • з мінімальною заробітною платою – 534 одиниці;
  • від 6000 до 8000 грн – 838 одиниць;
  • від 8000 до 10000 грн – 251 одиниця;
  • від 10000 до 15000 грн – 176 одиниці;
  • від 15000 до 20000 грн – 82 одиниці;
  • понад 20000 грн – 17 одиниць.
Читайте також:  COVID-19: за добу на Кіровоградщині померло 7 осіб, серед яких - мешканка Олександрії

СТАТТІ ПО ТЕМІБІЛЬШЕ ВІД АВТОРА

БЕЗ КОМЕНТАРІВ