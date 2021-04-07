На Кіровоградщині зареєстровано 22 вакансії із заробітною платою понад 20000 гривень

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості області, станом на 06 квітня 2021 року становила 1941 одиницю.
Середній розмір запропонованої заробітної плати у вакансіях становить 7938 гривень.
За розмірами запропонованої заробітної плати вакансії розподілилися так:
- менше за мінімальну заробітну плату (неповна зайнятість) – 43 одиниці;
- з мінімальною заробітною платою – 534 одиниці;
- від 6000 до 8000 грн – 838 одиниць;
- від 8000 до 10000 грн – 251 одиниця;
- від 10000 до 15000 грн – 176 одиниці;
- від 15000 до 20000 грн – 82 одиниці;
- понад 20000 грн – 17 одиниць.
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