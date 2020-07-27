На Кіровоградщині застрелилася службовець виправної колонії

У Петрівській виправній колонії застрелилася її працівниця – про це повідомив інформресурс «Утренний город».

За інформацією, яку згаданий сайт отримав з власних джерел, це сталося 24 липня: службовець колонії вийшла на зміну 23 липня для несення служби на сторожовій вишці з бойовою зброєю (автоматом). А за дві години до кінця зміни, о 6-й наступного ранку, там же, на місці несення служби, сталася трагедія: ця 27-річна дівчина заподіяла собі смертельне вогнепальне поранення з автомата. Це було самогубство, чи нещасний випадок – обставини та причини трагедії з`ясовуються слідчими.

Як повідомляє «Утренний город», в обласній прокуратурі підтвердили даний факт. Слідство триває.