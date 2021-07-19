На Кіровоградщині затребувані бухгалтери

Бухгалтер – професія, завжди затребувана на ринку праці. Скільки б не минуло часу, як би не змінювався світ, бухгалтери будуть потрібні доти, доки існуватимуть економічні відносини.

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині не вистачає кваліфікованих бухгалтерів.

Станом на середину липня у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1598 вакантних посад. Так, наразі підприємства області різних сфер діяльності потребують 20 працівників за професією:

бухгалтер – 14 вакансій;

головний бухгалтер – 6 вакансій.

Фахівці за такою професією потрібні в Знам’янському, Олександрійському, Вільшанському, Олександрівському районах та містах Кропивницький, Олександрія, Світловодськ, Знам’янка.

Роботодавці області готові платити бухгалтерам від «мінімалки» (6000 грн) до 12 000 гривень. Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня, категорії працівника, стажу роботи тощо.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.