На Кіровоградщині затребувані фахівці аграрної галузі

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині не вистачає агрономів та агротехніків.

Наразі сільськогосподарські підприємства області потребують 10 фахівців аграрної сфери:

• агроном – 9 вакансій;

• агротехнік – 1 вакансія.

Роботодавці області готові платити агрономам та агротехніку від «мінімалки» (6 500) до 12 000 гривень. Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня, категорії працівника, стажу роботи тощо.

Якщо вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до Кіровоградського міськрайонного центру зайнятості та Благовіщенської, Гайворонської, Новгородківської, Новоукраїнської, Петрівської районних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Довідково. Станом на 21 лютого у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1727 вакантних посад.