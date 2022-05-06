На Кіровоградщині затребувані фахівці з конструювання та пошиття одягу

Наразі підприємства області потребують 11 фахівців за професіями закрійник, конструктор одягу та швачка.

Зарплата, яку готові платити своїм працівникам роботодавці, становить від 6 500 до 15 000 гривень. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня, категорії працівника та досвіду роботи тощо.

Усі, кого зацікавили такі вакансії, можуть звертатися до Кіровоградського та Олександрійського міськрайонних центрів зайнятості, а також Знам’янської міськрайонної філії обласного центру зайнятості.