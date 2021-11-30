На Кіровоградщині затребувані працівники торговельної сфери

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині не вистачає продавців.

Станом на 30 листопада у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1547 вакантних посад. Так, наразі торговельні заклади області потребують 27 працівників за професіями:

продавець продовольчих товарів – 15 вакансій;

продавець непродовольчих товарів – 2 вакансії;

продавець-консультант – 10 вакансій.

Роботодавці області готові платити продавцям від «мінімалки» (6 000) до 10 000 гривень. Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня, категорії працівника, стажу роботи тощо.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.