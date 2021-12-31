На Кіровоградщині затребувані складачі поїздів

За інформацією обласного центру зайнятості, на Кіровоградщині є потреба у складачах поїздів.

Станом на 31 грудня у базі вакансій Кіровоградського обласного центру зайнятості зареєстровано 1593 вакантні посади. Наразі підприємства області потребують 23 складачів поїздів.

Роботодавці області готові платити складачам поїздів від 6 500 до 11 955 гривень. Таку заробітну плату вказують роботодавці під час подання вакансій до центрів зайнятості Кіровоградщини. Різниця в зарплатні пояснюється вимогами до кваліфікаційного рівня, категорії працівника, стажу роботи тощо.

Якщо Вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.