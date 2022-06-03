На Кіровоградщині затримали мешканця рф, який незаконно перебував в Україні

За повідомленням пресслужби Нацполіції Кіровоградщини, днями, під час спроби перетину одного з блокпостів, було затримано іноземця, який незаконно перебував в Україні. Інформує “Голос Громади”.

Перевірка показала, що 27-річний уродженець рф у 2021 році незаконно, поза пунктом пропуску, перетнув кордон України.

На теперішній час правоохоронці перевіряють особу на причетність до участі у диверсійно-розвідувальній діяльності на користь країни-агресора.

Відносно нього правоохоронці склали адміністративний протокол.