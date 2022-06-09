На Кіровоградщині завершили посівну кампанію

На початок літа у Кіровоградській області добігла кінця посівна кампанія 2022, повідомляє “Голос Громади” посилаючись Департамент агропромислового розвитку Кіровоградської ОДА.
Ярих зернових культур з кукурудзою посіяли на 100,2% площ від прогнозованого, зокрема:
ранні ярі зернові та зернобобові культури – 108 % до прогнозу (з них: ячменю – 109%, гороху – 106%, пшениці – 100% та вівса – 100%),
гречку посіяно 100%,
зернову кукурудзу – на 99%,
просо – на 100%,
сою – на 100%,
соняшник – на 100%,
цукровий буряк – на 100%.
Овочевих культур висадили – 100% до прогнозу, картоплі – 100% до прогнозу.