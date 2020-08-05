На Кiровоградщинi завершився весняний призов на строкову вiйськову службу

У Кіровоградській області завершеновесняний призов на строкову військову службу, який було проведено протягом червня — липня 2020 року, повідомляє «Голос Громади».

До армії пішли 665 юнаків з області.

Як повідомили у Кіровоградському обласному військовому комісаріаті, призовними комісіями та військовими комісаріатами планове завдання виконано на 100 %. Призвано та відправлено до Збройних Сил України – 345 осіб; Національної гвардії України – 230 осіб; Державної прикордонної служби України – 60 осіб; Державної спеціальної служби транспорту – 30 осіб.

Усім призовникам перед відправкою у війська проводилися тести на виявлення коронавірусної інфекції.