На Кіровоградщині збільшать виплати пенсіонерам вже з наступного місяця

Про те, що з 1 жовтня деяким категоріям пенсіонерів підвищать пенсії повідомила заступниця начальниці управління Пенсійного фонду Кіровоградщини Олена Романченко, інформує “Голос Громади”.

До цієї категорії відносяться громадяни віком від 75 до 80 років. Їх пенсії зростуть на 400 гривень. Тож, мінімальний розмір пенсії для такої вікової категорії складатиме 2500 гривень.

За словами посадовиці перерахунок буде зроблено автоматично. Кількість людей порахують в кінці місяця, коли проводитимуть перерахунки пенсій.

Зокрема, з 1 грудня для пенсіонерів віком від 65 років зі стажем 35 років для чоловіків і 30 років для жінок мінімальний розмір пенсії зросте з 2400 до 2600 гривень.