На Кіровоградщині збільшилась кількість кіберзлочинів

На Кіровоградщині за перше півріччя кількість кримінальних правопорушень з використанням інтернет-технологій сягнула 132 випадки, повідомляє «Голос Громади» на сайт “Департаменту кіберполіції Національної поліції України.”

Торік за аналогічний період було зареєстровано 45.

Найчастіше мешканців Кіровоградщини ошукують в мережі Інтернет, а саме в соціальних мережах. Правоохоронці радять купувати товари лише у перевірених продавців, а також не переказувати гроші за річ наперед.

За фактами розпочатих проваджень:

– 74 провадження (56%) відкриті за ч. 2 та 3 ст. 190 (шахрайство);

– 32 провадження (24%) – відкриті за ч. 1, 2 та 3 ст. 362 (несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах, комп’ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї);

– 14 проваджень (10 %) – відкриті за ч. 2 ст. 361 КК України (несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку).

У департаменті також повідомили, що за 91 кримінальним провадженням 14 фігурантам вручені повідомлення про підозру (за аналогічний період 2019 року – за 34 провадженнями 11 фігурантам). Обвинувальні акти за 89 кримінальними провадженнями щодо 10 осіб направили до суду (за 6 місяців – 32 провадженнями щодо 15 осіб).

Правоохоронці інформують щодо деяких правил особистої безпеки, яких необхідно дотримуватися під час здійснення користування мережею Інтернет:

– для здійснення дороговартісних покупок використовувати веб-сайти офіційних представництв торгових марок;

– уважно перевіряти назву необхідного сайту. Відмінність у назві може означати, що це не оригінальний ресурс, а фішинговий веб-сайт;

– перевіряти невідомі номери, банківські картки чи посилання на сумнівні веб-сайти на сайті Департаменту кіберполіції у розділі «Стоп фрауд»;

– перед укладанням договорів ретельно ознайомлюватися із текстом договору купівлі-продажу, а також перевіряти інформацію щодо продавця на різних веб-ресурсах, зокрема, ознайомлюватися із відгуками та коментарями відносно нього;

– під час онлайн шопінгу використовувати післяплату;

– використовувати лише поштові сервіси з двохфакторною аутентифікацією;

– використовувати надійні паролі та зберігати їх у безпечному місці;

– змінювати паролі при найменшому сумніві щодо їх компрометації;

– завжди записувати дату реєстрації та дані, які вводилися під час реєстрації акаунтів;

– ніколи не переходити за гіперпосиланнями з листів, що надходять на електронну пошту або з інших сайтів. Вводити адресу бажаного веб-сайту за допомогою адресного рядка браузера або через закладки.