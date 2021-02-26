На Кіровоградщині жінка укоротила віку співмешканцю за моральні знущання

Прокуратура Кіровоградщини повідомила про підозру мешканці області за фактом умисного вбивства свого співмешканця, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на пресслужбу відомства.

Кривава подія сталася у с. Велика Северинка, 19 лютого цього року в нічний час доби. Між 35-річною жінкою та її 54-річним співмешканцем виник черговий побутовий конфлікт. В розпал сварки жінка взяла до рук сокиру й нанесла співмешканцю обухом сокири два удари в область голови, спричинивши тілесні ушкодження, які у подальшому призвели до смерті.

Наразі жінку затримано для тримання під вартою. За словами підозрюваної, загиблий систематично принижував її та морально знущався.

Триває досудове розслідування.