На Кіровоградщині жорстоко зарізали молодика

Днями у Новоархангельському районі Кіровоградщини сталася різанина, під час якої загинув 25-річний хлопець, повідопляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську правду.

“За даними слідства, подія сталася ввечері 21 травня. Компанія випивала, під час застілля хлопець і старший чоловік із компанії почали сваритися. Тоді останній схопив ножа і кілька разів ударів хлопця та поранив йому обличчя, ноги, грудну клітину.

Окривавлений потерпілий, втікаючи від нападника, вибіг на вулицю, де той його наздогнав і ще раз вдарив ножем у тулуб.

Від отриманих ушкоджень хлопець помер на місці події, посеред вулиці.

Підозрюваного в умисному вбивстві затримали і взяли під варту” – йдеться у повідомленні.