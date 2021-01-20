На Олександрійщині COVID-19 забрав ще одне життя

У Кіровоградській області продовжує зберігатись тенденція зменшення випадків захворювань на коронавірус в порівнянні з випадками одужання. Повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградську ОДА.

Відтак, станом на 20 січня в області: 39 захворіли, 125 одужали, 4 померли.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

дванадцять у м. Кропивницькому;

два у м. Олександрія;

три у Знам’янці;

чотири у Добровеличківському районі;

чотири у Долинському районі;

два у Кропивницькому районі;

три у Маловисківському районі;

один у Новомиргородському районі;

два у Новоукраїнському районі;

три в Онуфріївському районі;

три в Устинівському районі.

Одужали від коронавірусу 125 жителів Кіровоградщини: 19 жителів Кропивницького, 8 з м. Олександрія, 31 в м. Знам’янка, 2 у Бобринецькому районі, 1 з Добровеличківського району, 10 у Знам’янському районі, 8 у Компаніївському районі, 13 з Кропивницького району, 21 у Маловисківському районі, 8 з Новоукраїнського району, 4 з Олександрійського району.

Нa Кіровогрaдщині зафіксували чотири летальні випадки COVID-19. Йдеться про 71-річну жінку з Олександрійського району та чоловіків 60, 66 та 87 років з Голованівського району.