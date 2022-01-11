На Кіровоградщині зріс тариф на воду

Про це йдеться на сайті “Дніпро-Кіровоград”, інформує “Голос Громади”.

Тож, на виконання вимог Закону України «Про житлово-комунальні послуги» та постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 року №808 «Про встановлення граничного розміру плати за абонентське обслуговування у розрахунку на одного абонента для комунальних послуг, що надаються споживачам за індивідуальними договорами про надання комунальних послуг або за індивідуальними договорами з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг» з 01 січня 2022 року розмір плати за абонентське обслуговування на місяць становить:

при наданні послуги централізованого водопостачання споживачам будинків, обладнаних приладами комерційного обліку – 35,00 грн з ПДВ;

при наданні послуги централізованого водопостачання юридичним особам, обладнаним приладами комерційного обліку – 35,00 грн з ПДВ (за кожен прилад обліку);

при наданні послуги централізованого водопостачання споживачам будинків без приладів комерційного обліку – 16,00 грн з ПДВ;

при наданні послуги централізованого водовідведення – 15,00 грн з ПДВ.