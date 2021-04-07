На Кіровоградщині зросли темпи захворюваності на ГРИП та ГРВІ

На минулому тижні 2021 року більше на 1,5% звернень за медичною допомогою з приводу гострих респіраторних вірусних інфекцій, повідомляє “Голос Громади” посилаючись на Кіровоградський обласний лабораторний центр.

До медичних установ області звернулось 5318 мешканців області. З усіх захворілих на ГРВІ – 32,1 % діти та підлітки.

Рівень захворюваності на грип та ГРВІ перевищує значення епідемічного порогу та знаходиться на позначці 15,1% до епідпорогу.

Всього в області проти грипу в цьому епідсезоні вакциновано 1596 осіб, в т.ч. 489 медичних працівників, 3-є вагітних та 236 дітей віком до 5 років.