На Кіровоградщину курсує перша партія нових сучасних карет “швидкої” допомоги

Про це повідомляється на Телеграм-каналі Андрія Назаренка, інформує “Голос Громади”.

“Перші 8 сучасних «швидких» із 43, які МОЗ придбав для Кіровоградщини, прибули у Кременчук. Там сформували логістичний майданчик. Сьогодні фахівці обласного Центру екстреної медичної допомоги виїхали їх перевірити на відповідність специфікації. Це машини класу В, призначені для транспортування тяжких пацієнтів. У найближчі тижні «швидкі» мають надійти у регіон!” – зазначає посадовець.

Нагадаємо, що нещодавно Указом Президента України Андрія Назаренка звільнили з посади голови Кіровоградської ОДА й призначили на т.в.о. його першого заступника Валерія Жалдака.