На Кіровоградщину направили понад 1300 курсів препарату для лікування COVID-19

Міністерство охорони здоров’я України розподілило у регіони 60 тис. курсів «Молнупіравіру», препарату для лікування коронавірусної інфекції.

Найближчим часом логісти почнуть доставляти його до закладів охорони здоров’я, у т.ч. 1304 курсів препарату – у Кіровоградську область.

Згодом надійдуть ще 240 тис. курсів, 75 тис. із яких прибудуть в Україну до кінця цього тижня.

«Молнупіравір» — це препарат прямої дії, який блокує фермент, потрібний вірусу для відтворення генетичного коду. Так він запобігає розмноженню вірусу та знижує ризик важкого перебігу хвороби.

Препарат випускається у формі пігулок, не має особливих вимог зберігання, і його зручно приймати.

Сімейні лікарі першочергово призначатимуть «Молнупіравір» пацієнтам із груп ризику, щоб убезпечити хворих від переходу із легкого ступеня тяжкості захворювання до середнього та важкого.