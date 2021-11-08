На Кіровоградщину насувається похолодання

Вже завтра, 9 листопада, погоду Кіровоградщини визначатиме проходження атмосферних фронтів, повідомляє “Голос Громади”. Очікується хмарна з проясненнями погода. Вночі 9 числа – невеликий дощ, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с з подальшим переходом на південно-західний, 5-10 м/с. Температура 9 листопада температура повітря знизиться до 1-6° тепла вночі та 3-8° тепла вдень.

Впродовж 10-13 листопада поступово знижуватиметься температура до 0-5° морозу вночі та 2-7° тепла вдень.