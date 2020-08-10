На Кіровоградщині продаж оренди земельних ділянок приніс місцевим бюджетам понад 11 млн грн

За результатами земельних торгів, організованих Головним управлінням Держгеокадастру у Кіровоградській області, упродовж січня-липня 2020 року були реалізовані права оренди на 23 земельних ділянок несільськогосподарського призначення державної власності під об’єктами нерухомого майна, повідомляє «Голос Громади» на сайт управління Держгеокадастру.

На земельних торгах у формі аукціону органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування продано право на оренду 76 земельних ділянок загальною площею 937,65 га. Загальна сума річної орендної плати становить 9,399 млн гривень.

У тому числі Головним управлінням Держгеокадастру у Кіровоградській області без залучення державних коштів проведено земельні торги у формі аукціону, на яких продано право на оренду 30 земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної власності. Їхня загальна площа становить 562,429 га, загальна сума річної орендної плати – 4,38 млн гривень.

Фактично до місцевих бюджетів від продажу право оренди земельних ділянок (з урахуванням розстроченого платежу) надійшли кошти в сумі 11,595 млн грн. Це сприятиме покращенню соціально-економічного розвитку територіальних громад. Кошти спрямовуватимуться на облаштування місцевої інфраструктури, модернізацію шкіл та лікарень, закупівлю пожежних машин тощо.