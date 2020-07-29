На Кірвоградщині виявили майже 50 непригодних побутових обладнань

Починаючи з 2 кварталу 2020 року фахівці відділу ринкового та метрологічного нагляду управління захисту споживачів Держпродспоживслужби Кіровоградської області, згідно з новими вимогами законодавства, провели 13 планових та 1 позапланову перевірку характеристик продукції, повідомляє «Голос Громади» на сайт відомства.

За результатами перевірок винесено 43 рішення про вжиття обмежувальних заходів до суб’єктів господарювання.

Це побутова техніка, освітлювальна апаратура, дитячі іграшки, радіообладнання.

Слід зазначити, що штрафні санкції значно зросли, однак їх застосування відтерміноване. Зміни до законодавства надали суб’єктам господарювання змогу уникнути накладання штрафних санкцій шляхом виконання обмежувальних (корегувальних) рішень, які винесені органом державного ринкового нагляду, у строк, погоджений із суб’єктом господарювання.