З метою проведення конкурсів з перевезення пасажирів на міських автобусних маршрутах затверджено перелік відповідних об`єктів, повідомляє «Голос Громади».

Виконком Олександрійської міської ради на своєму черговому засіданні затвердив перелік автобусних маршрутів в межах Олександрійської територіальної громади, що будуть виставлені на конкурс:

№№ 4/1, 4/2 «З/вокзал – мкрн Байдаківський – мкрн Перемога – з/вокзал»;

№7/1 «Вул.Заводська – мкрн Пилипівка – вул.Запорізька»;

№ 7/2 «Мкрн Пилипівка – вул.Запорізька – мкрн Пилипівка»;

№16 «Пролісок – вул.Вугільна – з/вокзал – дит.лікарня – с.Звенигородка»;

№17 «Пролісок – з/вокзал – с.Олександро-Степанівка – с.Звенигородка»;

№№5/1, 5/2, 5/3, 5/4 «Мкрн Південний – з/вокзал – вул.Ю.Корлюка»;

№14 «Пл.Покровська – з/вокзал – пр.Соборний – мкрн Байдаківський – РЕУ –Депо»;

№15 «Мкрн Південний – посп.Соборний – з/вокзал – вул.Знам`янська – мкрн Перемога – (пл.Знам`янська)»;

№18 «Пролісок – з/вокзал – с.Марто-Іванівка – з/вокзал – Пролісок»;

№11 «Вул.Весняна – вул.Садова – з/вокзал – 14 мкрн»;

№12 «З/вокзал – дит.лікарня – мкрн Південний – вул.6 Грудня – Пролісок – мкрн 8 школа»;

№№ 3/1, 3/2, 3/3 «З/вокзал – мкрн Байдаківський – Перемога – з/вокзал»;

№18/1 «Пролісок – з\вокзал – Марто-Іванівка»;

№№81/2, 81/3 «Автовокзал – сел.Олександрійське»;

№81/4 «Пл.Покровська – автовокзал – сел.Олександрійське»;

№2/1, 2/2 «З/вокзал – мкрн Перемога – мкрн Байдаківський»;

№6 «Мкрн Перемога – пр.Соборний – з/вокзал – вул.Козацький шлях\вул.Франка – мкрн Перемога – вул.З.Космодем`янської»;

№9 «Вул.Весняна – пр.Соборний – з/вокзал – сан.Гірник»;

№79 «Олександрія – Головківка»;

№80 «Олександрія – Головківка».