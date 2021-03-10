На лікування тяжкохворого олександрійця збирають кошти

Мешканець нашого міста Поліщук Леонід Іванович, голова громадської Олександрійської міської територіальної первинної організації УТОС (ОМ ТПО УТОС) потребує термінового оперативного коронарного стентування в ДУ НІССХ ім. М.М. Амосова НАМН України.Для даного лікування потрібно не менше 150000,00 грн (сто п’ятдесят тисяч гривень).

Поліщук Леонід Іванович, який майже 40 років пропрацював в системі УТОС, допомагав та турбувався про людей з вадами зору. Весь час вирішував їх соціально-побутові питання і кожного наділяв своєю увагою.

“Від імені правління, просимо вас проявити милосердя та допомогти з фінансами нашому керівнику Леоніду Івановичу, щоб він міг і надалі жити та працювати зі своїм рідним колективом, без нашої підтримки, життя може зупинитися в будь-яку хвилину.

Будемо дуже вдячні за вашу допомогу!” – йдеться у тексті повідомлення.

Реквізити для допомоги:

Карта “ПриватБанк” 4149 4991 5187 8335

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