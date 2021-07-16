На «мирний велопробіг» запрошує завтра олександрійців релігійна організація

На 17 липня в Олександрії запланований велопробіг, повідомляє «Голос Громади».

З відповідним клопотанням провести цю доволі незвичну, як для релігійної організації, «службу», звернулося до міської влади управління Олександрійської єпархії. Виконком міської ради пішов ініціативі назустріч і дозволив провести дане мирне зібрання (саме таким статусом означений велопробіг у погоджувальному рішенні) 17 липня.

За задумом організаторів, велопробіг стартуватиме о 18-й годині. Маршрут: площа Покровська – проспект Соборний – площа Соборна – проспект Соборний – село Звенигородка (Свято-Вознесенський храм). Запрошуються всі бажаючі.