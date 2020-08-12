В Олександрії на одному з перехресть ускладнено рух через ремонт теплової мережі

В Олександрії на перехресті вулиць Братської та Перспективної, що поряд з гуртожитком «Юність» ускладнено рух проїзду автотранспорту, повідомляє «Голос Громади».
На даній ділянці автошляху проводять ремонт теплової мережі, на місці працює бригада ремонтників та важка техніка. У зв’язку з поточним ремонтом змінено рух деяких міських автобусів, про які повідомлялось раніше.
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