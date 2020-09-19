На офіційній сторінці Сергія Кузьменка триває обговорення з приводу створення робочих місць в Олександрії (ВІДЕО)

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Понад ста коментарів, щодо створення робочих місць, надійшло Сергію Кузьменку — кандидату на посаду голови Олександрії, на офіційну сторінку у Фейсбук, інформує “Голос Громади”.

На початку тижня стартувало обговорення теми створення нових робочих місць в Олександрії. Отримав від вас більше ста коментарів і сьогодні хочу частину з них прокоментувати.

00:47 – комунальний транспорт
2:19 – має запрацювати кінотетр
Михаил Бежан (Mihail Bezhan)
5:27 – розвиток туризму на основі ініціативних проектів
8:30 – садівництво і плодопереробка
10:17 – логістичний центр
11:53 – імпакт-інвестування

Приєднуйтеся до наступних обговорень! Давайте разом змінювати Олександрію!» – йдеться у повідомленні.

Деталі дивіться у відео:

На початку тижня стартувало обговорення теми створення нових робочих місць в Олександрії. Отримав від вас більше ста коментарів і сьогодні хочу частину з них прокоментувати.00:47 – комунальний транспорт2:19 – має запрацювати кінотеатр Михаил Бежан (Mihail Bezhan)5:27 – розвиток туризму на основі ініціативних проектів8:30 – садівництво і плодопереробка10:17 – логістичний центр11:53 – імпакт-інвестуванняПриєднуйтеся до наступних обговорень! Давайте разом змінювати Олександрію!

Опубліковано Сергій Кузьменко – офіційна сторінка Субота, 19 вересня 2020 р.

 

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