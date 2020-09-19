На офіційній сторінці Сергія Кузьменка триває обговорення з приводу створення робочих місць в Олександрії (ВІДЕО)

На початку тижня стартувало обговорення теми створення нових робочих місць в Олександрії. Отримав від вас більше ста коментарів і сьогодні хочу частину з них прокоментувати.00:47 – комунальний транспорт2:19 – має запрацювати кінотеатр Михаил Бежан (Mihail Bezhan)5:27 – розвиток туризму на основі ініціативних проектів8:30 – садівництво і плодопереробка10:17 – логістичний центр11:53 – імпакт-інвестуванняПриєднуйтеся до наступних обговорень! Давайте разом змінювати Олександрію!

Опубліковано Сергій Кузьменко – офіційна сторінка Субота, 19 вересня 2020 р.