На околиці Пантаївки горіло

Бійці підрозділів ДСНС в області минулох доби загасили 4 пожежі, повідомляє Голос Громади посилаючись на інформацію відомства.

Під час пожеж займалися сміття й рослинності, а саме: м. Кропивницький – покинута будівля по вул. Попова (сміття); Кропивницький район, Соколівська СТГ – с. Нова Павлівка (сухе дерево та кущі); Олександрійський район – біля смт Пантаївка (суха трава).

Крім того, о 21:42 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу господарчої споруди, 150 кг соломи та 4 т сіна на території приватного домоволодіння у с. Новоолександрівка Новоукраїнської МТГ. На момент прибуття пожежно-рятувального підрозділу площа пожежі складала близько 40 кв. м. Рятувальники 19-ї ДПРЧ м. Новоукраїнка та МПК Новоукраїнський КХП о 22:15 локалізували та о 00:46 – ліквідували.

В усіх випадках травмованих чи загиблих немає. Причини займань встановлюються.